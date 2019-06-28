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"Hayalimdeki Çin" resim yarışması ödül töreni

28 Haziran 2019 Cuma 18:53
"Hayalimdeki Çin" resim yarışması ödül töreni

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çin'in Ankara Büyükelçiliği ve Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) iş birliğinde düzenlenen "Hayalimdeki Çin 2019" resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için Çin'in Ankara Büyükelçiliğinde ödül töreni düzenlendi.

Hayallerindeki Çin'i resmeden ve ilk 10'a girip Çin'e gitmeye hak kazanan öğrencilerin resimlerinin sergilendiği etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, burada yaptığı konuşmada, ödül kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, düzenlenen etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin eski Çin uygarlığı ve modern Çin'i harmanlayarak, resimler yaptıklarını kaydeden Dıng, "Artık hayalden çıkıp gerçek Çin'i göreceksiniz. Artık hayal değil, gördüğünüz Çin'i çizeceksiniz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Dıng, bu etkinliğin Çin ve Türkiye arasındaki dostluk ve kültür ilişkilerine katkı sunmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Şı Ruilin, yarışmada dereceye giren 10 öğrenciyi kutlayarak, "2019'da yarışmaya katılan öğrencilerin hepsine gönülden teşekkür diyorum." dedi.

Şı, bu yıl yarışmanın 4.'sünün düzenlendiğini hatırlatarak, yarışmanın Çin'de ve Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Öğrencilerin seçtikleri konuların içerik ve hayal güçleri bakımından çok zengin olduğuna işaret eden Şı, "Her geçen yıl yarışmaya gönderilen eserler çok daha özel, kaliteli ve başarılı oluyor." diye konuştu.

Ödül kazanan öğrencilerin Çin'e seyahat hakkı kazandıklarını belirten Şı, "İnanıyorum ki Çin'den döndükten sonra fırçalarınızı kullanarak, gördüklerinizi resmederek, Çin ve Türkiye arasındaki dostluğa katkı sağlayacak güzel eserler yaratacaksınız." ifadesini kullandı.

MEB Strateji Daire Başkanı Fatih Leblebici, bakanlık bünyesinde resim ve görsel sanatlarla ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

MEB olarak "Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" sloganıyla çocukların mizaçlarına ve ilgi alanlarına göre yeteneklerini geliştirmelerini hedeflediklerini anlatan Leblebici, sayısı artırılan görsel sanatlar atölyelerinde çocukların bu yeteneklerini geliştirme imkanı bulabileceklerini kaydetti.

UBİKAV Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay da bu projeye 2015'te başladıklarını anımsatarak, "Hedefimiz güzel sanatlar aşkı, sevgisi vermek." dedi.

Okay, hedeflerinin öğrencileri güzel sanatlara yönlendirmek ve Çin kültürünü doğru tanımak olduğunu kaydederek, "Biz iki ulus, birbirimizi doğru tanımamız lazım." görüşünü dile getirdi.

Yarışmada birinci olan ve hayal ettiği Çin'i görme fırsatına erişen Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ümran Aydın ise yarışmaya katıldığı için çok büyük mutluluk yaşadığını belirterek, Çin'e gideceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:53
  1. Çin
  2. Çin'in Ankara Büyükelçiliği
  3. Deng Li
  4. Hayalimdeki Çin
  5. türkiye

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