"Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis cezası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC’nin Girne kentinde geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan akıl almaz cinayetin davası sonuçlandı. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez’i 7 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan 17 yaşındaki T.K 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

T.K. polise verdiği ifadesinde, "Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" demişti.

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