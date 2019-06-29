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Hayali gerçek oldu, sanat atölyesi kurdu

Tokat’ta hobi olarak başladığı çini sanatı mesleği olan Ömür Özfalay, küçük sermayelerle açtıkları sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:25
Hayali gerçek oldu, sanat atölyesi kurdu

Tokat’ta hobi olarak başladığı çini sanatı mesleği olan Ömür Özfalay, küçük sermayelerle açtıkları sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.


Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Ömür Özfalay (33), özel sektörde çalışırken hobi olarak merak saldığı çini işini geliştirerek kendi işini kurmaya karar verdi. Nişanlısı Ozan Büyükkayalar ile Bahçelievler Mahallesinde bir yakınının evinde nişanda takılan töre ve ailelerinin yardımı ile küçük bir sanat atölyesi açtı. Çini tabak ve seramik işlemesi yapan Özfalay, ürünlerini çeşitli sergilerde görücüye çıkarırken beklediği ilgiyi görememekten yakındı.


Özfalay, İstanbul’da özel bir firmada çalışırken memleketi Tokat’a dönmeye karar verdiğini ve hobi olarak yaptığı çini işini geliştirmeye karar verdiğini ifade ederek, “Cebimizdeki son paralarla, annelerimizin gün parası, nişanda ufak tefek altınlara kadar değerlendirdik. Boyalarımızı ham maddemizi aldık. Daha sonra büyük meblağlar gerektirecek tabaklarımızı, fırınımızı aldık. En sonunda da kendi atölyemizi kurduk. Kadın girişimci olarak yaptığım işiten çok mutluyum. Hayalim kendi işimi yapabilmekti. Sermayemiz olmadan bu işe başladığımız için çok büyük sıkıntılar yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz” dedi.


Çini işi deli işi dediler


Özfalay, girişimci olarak destek beklediklerini ifade ederek, "Kütahya’da eğitim alırken ustalar bize bir espri yapmıştı ‘Çini işi deli işi, eminimsiniz?’ düşündünüz mü bu işe siz girerken diye. Tabi ki çok yorulduğumuz oluyor. Yorgunluktan pişman değil. Pişman olduğumuz nokta bu kadar büyüklerimizin kapısını aşındırırken, sizden para istemiyoruz destek istiyoruz dediğimiz halde gerekli desteği görememek. Sonuçta halen genç sayılırız, bizim gibi insanlar kendi imkanları bir girişimde bulunuyor Düğünümüzü erteledik, onların koyabileceği meblağları istedik. Sağ olsunlar desteklediler iyi ki ailemiz var.Bu aşamaya kadar geldik. Düğün 1-2 sene sonra olur ama biz kendi işimizi kurmamız gerekiyor,Tokat’ta yaşayacaksak dışarılara gidip bir alternatif arayarak oralara bir değer kazandırmak yerine kendi ilimize kazandırabilmek için sevdiğimiz hobiyi mesleğe dönüştürelim dedik. Halen gerekli desteği bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:25
  1. sanat
  2. sergi

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