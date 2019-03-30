0553 313 94 23

Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic’in maketini yapmak

Ordu’da yaşayan Salih Sağlam, bir zamanlar ekmeğini kazandığı mobilya atölyesini restore ederek müzeye çevirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:25
Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic’in maketini yapmak

Ordu’da yaşayan Salih Sağlam, bir zamanlar ekmeğini kazandığı mobilya atölyesini restore ederek müzeye çevirdi. Kendi ürettiği maket gemileri de müzesinde sergileyen Sağlam’ın hedefi ise Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic gemilerinin maketini yapmak var.


Ordu’da yaşayan Salih Sağlam, ilkokulu bitirdikten sonra mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 5 yıl çalıştıktan sonra askere giden ve vatani görevini tamamladıktan sonra kendi atölyesini kuran Sağlam, 30 yıl boyunca mobilya ustası olarak hizmet verdi. Emekli olduktan sonra, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maket yapımına başlayan Sağlam, şimdiye kadar yaptığı maket gemilerin yanı sıra, biriktirdiği antika eşyaları da oluşturduğu müzesinde saklıyor. Yıllarca ekmek parası kazandığı atölyesini yaklaşık 8 yıl önce müzeye çeviren Sağlam, kendisine ait küçük bir atölyede Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic gemilerinin de maketini yapmayı hedefliyor.



Hobi olarak başladı, 26 maketi var


78 yaşındaki Salih Sağlam, hobi olarak başladığı maket yapımını, giderek ilerlettiğini ve güzel maketlere imza attığını belirterek, “Zamanımı bununla geçiriyorum. Emekli olduktan sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Bu zamana kadar, 17 kalyon tekne, 3 yat tipi, 5 tane gemi ve 1 tane de saltanat kayığı maketim var. Bu şekilde devam edip gidiyorum” dedi.



Satmayı düşünmüyor


Üzerinde çalışmalara bağlı olarak, maket yapımının süresinin değiştiğini aktaran Sağlam, “Bunları satmayı düşünmüyorum, müzemde tutmayı tercih ediyorum. Kahvehanelere gidenlere tavsiyem, oralarda zaman geçireceklerine kendilerine bu şekilde hobi bulsunlar. Ben de onlara yardımcı olurum” dedi.



Hedefinde Ertuğrul Fıkrateyni ve Titanic var


Maket ustası Salih Sağlam, malzemeleri bir araya getirdiği takdirde, 1863 yılında denize indirilen ve Sultan II. Abdülhamid’in iyi niyet göstergesi olarak 1889 Temmuz ayında Japonya’ya gönderdiği, geri dönüş yolunda da tayfun nedeniyle kayalara batarak çarpan Ertuğrul Fırkateyni gemisinin de maketini yapmayı hedefliyor. Sağlam Ayrıca, 1912 yılında buzdağına çarparak batan ve yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Titanic Gemisi’nin de maketini yapmayı hedefliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:25
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
    1. Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3..
    2. Suriye’de Türk askerlerini taşıyan..
    3. Şehitler için fidan diktiler
    4. İş fikri yarışmasına Düzce..
    5. İstanbul'da dehşet! Arkasından gelip..
    6. Malazgirt’te kütüphane haftası..
    7. Canikli dolar operasyonunu kimin..
    8. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı..
    9. Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı
    10. Kayseri'de zincirleme trafik kazası:..
    11. Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve..
    12. 8 aydır atılan yalanlara bakıp,..
    13. LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu,..
    14. Beykoz adayı Aydın ile Senegalli..
    15. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    16. 2020 yılında uzman fizyoterapistler..
    17. Kızılay, Tosya’da öğrencilere diş..
    18. Dezavantajlı çocuklar, devlet..
    19. "Medya okuryazarlığı eğitimi..
    20. Gimdes onaylı online Halal Dünya..
    21. (Özel) Okul servisinin otomobille kafa..
    22. Rusya, düşmanı kör eden silahı ilk kez..
    23. “İslâm Ümmeti artık kendi..
    24. Sinemalarda hangi filmler var..
    25. Bedenini bilime adadı
    26. Yalnızca 6 hafta içinde beyninizin..
    27. (Özel) Tuzla sahilde iç ısıtan..
    28. (Özel) İYİ Parti adayının 40 bin..
    29. Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve..
    30. Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63.1..
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'