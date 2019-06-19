’Hayalet şehir’ Maraş havadan görüntülendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin açılması için dün düğmeye basmasının ardından ’hayalet şehir’ Maraş havadan görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin açılması için dün düğmeye basmasının ardından ’hayalet şehir’ Maraş havadan görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün yaptığı açıklamada, 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, “Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” açıklamasında bulunmuştu. Hükümetin düğmeye basmasının ardından Maraş havadan görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.