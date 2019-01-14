'Hayalet' rezidansta yakalandı

İşlediği suçlarla polisçe ‘en çok arananlar’ listesine giren 'hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı, İstanbul'da bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. Korsanın, bilişim suçlarından banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi belgede sahtecilikten başkasına ait banka ve kredi kartı bilgisini ele geçirmeye kadar 117 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Adım adım takip edildi

Edinilen bilgilere göre, ‘hayalet’ olarak bilinen Ceyhun T. adlı azılı bilgisayar korsanı, kredi kartı dolandırıcılığından yazılım hırsızlığına, bilişim suçlarından banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi belgede sahtecilikten başkasına ait banka ve kredi kartı bilgisini ele geçirmeye kadar çok sayıda suça bulaştı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, adım adım takip ettiği T.’nin izine Esenyurt’ta ulaştı.

Kaldığı rezidansta yakayı ele verdi

Yapılan çalışmaların ardından Esenyurt’ta lüks bir siteye 8 Ocak Salı günü baskın düzenleyen siber polisi, 117 ayrı suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan Ceyhun T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. ‘Hayalet’ kod adıyla dolaşan dolandırıcının, işlediği tüm suçları internet kafelerden sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirip bu yöntemle suça bulaşan T.’nin, elde ettiği bilgilerle çok sayıda dolandırıcılık suçu işlediği ve 8 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ceyhun T. emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Ocak’ta Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

Azılı korsanın, internet üzerinde sahte ilanlar vererek peşinatlar topladığı, bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı, internet siteleri üzerinde kişilerin hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağladığı ifade edildi. 117 ayrı suç dosyasından arandığı öne sürülen Ceyhun T.'nin, işlediği 4 farklı suçtan da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.