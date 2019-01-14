0553 313 94 23

'Hayalet' rezidansta yakalandı

117 suçtan aranan 'hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı İstanbul'da bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:51
'Hayalet' rezidansta yakalandı

İşlediği suçlarla polisçe ‘en çok arananlar’ listesine giren 'hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı, İstanbul'da bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. Korsanın, bilişim suçlarından banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi belgede sahtecilikten başkasına ait banka ve kredi kartı bilgisini ele geçirmeye kadar 117 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Adım adım takip edildi

Edinilen bilgilere göre, ‘hayalet’ olarak bilinen Ceyhun T. adlı azılı bilgisayar korsanı, kredi kartı dolandırıcılığından yazılım hırsızlığına, bilişim suçlarından banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi belgede sahtecilikten başkasına ait banka ve kredi kartı bilgisini ele geçirmeye kadar çok sayıda suça bulaştı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, adım adım takip ettiği T.’nin izine Esenyurt’ta ulaştı.

Kaldığı rezidansta yakayı ele verdi

Yapılan çalışmaların ardından Esenyurt’ta lüks bir siteye 8 Ocak Salı günü baskın düzenleyen siber polisi, 117 ayrı suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan Ceyhun T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. ‘Hayalet’ kod adıyla dolaşan dolandırıcının, işlediği tüm suçları internet kafelerden sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirip bu yöntemle suça bulaşan T.’nin, elde ettiği bilgilerle çok sayıda dolandırıcılık suçu işlediği ve 8 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ceyhun T. emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Ocak’ta Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.
Azılı korsanın, internet üzerinde sahte ilanlar vererek peşinatlar topladığı, bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı, internet siteleri üzerinde kişilerin hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağladığı ifade edildi. 117 ayrı suç dosyasından arandığı öne sürülen Ceyhun T.'nin, işlediği 4 farklı suçtan da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:51
  1. en çok arananlar
  2. en çok arananlar listesi
  3. hayalet
  4. bilişim suçları
  5. resmi belgede sahtecilik
  6. bilgisayar korsanı
  7. kredi kartı dolandırıcılığı
  8. yazılım hırsızlığı
  9. Esenyurt
  10. internet kafe
  11. Büyükçekmece Adliyesi
  12. Metris Cezaevi
  13. Ceyhun T.
  14. hapis cezası
  15. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    1. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    2. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    3. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    4. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    5. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    6. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    7. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    8. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    9. Akfa Holding'e FETÖ davası
    10. Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı
    11. Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da..
    12. EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar..
    13. Ördek avında ölen 2 kardeş toprağa..
    14. Kocaeli'deki cinayet
    15. TESTUD Rusya'ya "çıkarma" yapacak
    16. Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
    17. Anadolu Ajansı,D-8'in Global..
    18. Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru
    19. GÜNCELLEME - Sahte kimlikle yakalanan..
    20. Eski Şemdinli Savcısı Sarıkaya'dan..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!