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‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4 tutuklama

İnternet üzerinden verdikleri ‘Satılık konteyner’ ilanları ile 1 ilde yüzlerce vatandaşı dolandırdıkları iddiası ile düzenlenen ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda yakalanan 6 çete üyesinden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4 tutuklama

İnternet üzerinden verdikleri ‘Satılık konteyner’ ilanları ile 1 ilde yüzlerce vatandaşı dolandırdıkları iddiası ile düzenlenen ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda yakalanan 6 çete üyesinden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre Kocaeli, Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya’da yaşayan vatandaşlar, internet üzerinde verilen ‘Satılık konteyner’ ilanları ile dolandırılınca şikayetçi oldu. Artan ihbarlar sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çete lideri S.B. (30) ve çetenin önde gelen üyelerinden Y.M. (35)’nin farklı siteler üzerinden ‘Satılık konteyner’ ilanları verdikleri ve ilan sahibi kısmına ise banka hesabı olan çete üyelerinin isimlerini yazdıklarını tespit eden ekiplerin, ilanda vaat edilen konteynerleri almak isteyen vatandaşların parayı D.T. (27), H.A. (39), A.M.K. (21) ve T.Y. (22) isimli çete üyelerinin hesaplarına yatırdıklarını belirledi.



Ekipler tarafından adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için Sakarya ve Kocaeli’de ‘Hayalet konteyner’ adı altında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla çete lideri S.B. ile Y.M., D.T., H.A., A.M.K ve T.Y. isimli çete üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahısların ‘Satılık konteyner’ ilanları üzerinden yüzlerce vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Başkalarına ait telefon numaralarını kullanarak yakalanmamaya çalıştıkları tespit edilen şahısların incelemelerinde çete lideri S.B.’nin 32 adet aranmasının ve 1 yıl kesinleşmiş hapsi cezası, Y.M.’nin 30 adet suç kaydı ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapsi cezası, D.T.’nin 5 adet dolandırıcılıktan suç kaydı, A.M.K.’nin farklı suçlardan 14 adet suç kaydı, T.Y.’nin ise hırsızlıktan 4 adet suç kaydının olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında şahıslardan çete lideri S.B., Y.M., D.T. ve H.A.’nın tutuklanmasına karar verilirken, A.M.K ve T.Y. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
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