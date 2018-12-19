Hayal ürünü haberler yapan Der Spiegel muhabiri istifa etti

BERLİN (AA) - Almanya’nın haftalık haber dergisi Der Spiegel'in 33 yaşındaki muhabiri Claas Relotius, yazdığı 60 haberin 14’ünün "hayal ürünü" olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Der Spiegel'den yapılan açıklamada, muhabir Relotius'un yazdığı 60 haberin en az 14'ünün "hayal ürünü" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Muhabirin yaptıklarının Der Spiegel yönetimini şok ettiği kaydedilen açıklamada, hayali haberler, sahte alıntılar ve detaylar için okuyuculardan özür dilendi.

Muhabir Relotius'un büyük ölçekte gazetecilik sahtekarlığı yaptığı ifade edilen açıklamada, bu durum "Spiegel’in 70 yıllık tarihinde düşük bir nokta” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Relotius'un çalışmalarını incelemek için de bir iç komisyon kurulduğu bildirildi.

Relotius, olayın ortaya çıkmasından sonra istifa etti.

Relotius, yaptığı açıklamada, yaptıklarından pişman olduğunu ve çok utanç duyduğunu belirtti. Relotius “Başarısız olma korkusu çok yüksekti. Başarısız olmamak için daha fazla bir şeyler yapmalıydım. Ben hastayım ve yardıma ihtiyacım var.” ifadesini kullandı.

Göçmen hikayeleriyle ilgili yazdığı haberler nedeniyle 2014'de yılın gazetecisi ödülünü alan Relotius, bu ay başında da bir Suriyeli genç hakkında yaptığı haberinden dolayı Almanya’da yılın gazetecisi seçilmişti.

Relotius'un, ayrıca Cicero, Neuen Zürcher Zeitung, Financial Times Deutschland, taz, Welt, SZ-Magazin, Weltwoche, Zeit, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gibi gazetelere serbest muhabir olarak makaleler yazdığı ve oralarda yazdığı makalelerinde araştırılacağı ifade edildi.