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Muharrem İnce: Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alırsak...

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük hezimet yaşayan Muharrem İnce, "Adana'yı, Mersin'i, Bursa’yı alırsak, Ankara’yı, İstanbul’u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum" ifadelerini kullandı.

18 Ocak 2019 Cuma 14:30
Muharrem İnce: Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alırsak...

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimde büyük hüsran yaşayan Muharrem İnce, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek ziyaretinde bulundu. Karalar, Seyhan Belediyesi binasına gelen İnce'yi, kapıda karşıladı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Zeydan Karalar’ın makam odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Hayal gibi söylemler: Orayı burayı alırsak...

Muharrem İnce, bir basın mensubunun Adana metrosunun borcuyla ilgili sorusu üzerine, "Adana’yı alırsak, Mersin'i alırsak, Bursa’yı alırsak, Ankara’yı, İstanbul’u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum o sorunu da beraber çözeriz daha kolay olur” ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:30
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Muharrem İnce
  7. Karalar
  8. Seyhan Belediyesi
  9. CHP
  10. 24 haziran seçimleri

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  • mikâil okuroglumikâil okuroglu45 dk önce
    sen önce köyündeki oyların lazım olanını bi al bakalım gel bakalım muharreeemm

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