Muharrem İnce: Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alırsak...

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimde büyük hüsran yaşayan Muharrem İnce, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek ziyaretinde bulundu. Karalar, Seyhan Belediyesi binasına gelen İnce'yi, kapıda karşıladı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Zeydan Karalar’ın makam odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hayal gibi söylemler: Orayı burayı alırsak...

Muharrem İnce, bir basın mensubunun Adana metrosunun borcuyla ilgili sorusu üzerine, "Adana’yı alırsak, Mersin'i alırsak, Bursa’yı alırsak, Ankara’yı, İstanbul’u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana’ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum o sorunu da beraber çözeriz daha kolay olur” ifadelerini kullandı.