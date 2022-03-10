Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu nereli kaç yaşında?
Kokuşmuş magazin dünyasının pohpohladığı isilerden biri de Hayal Köseoğlu. Hayal Köseoğlu, Mucize Doktor ve Mahkum dizisinin Sasha’sı olarak izleyicinin karşısına çıktı. Hayal Köseoğlu’nun gündem olmasıya birlikte Hayal Köseoğlu’nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu nereli kaç yaşında? Hayal Köseoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır. ‘Sesinde Aşk Var’, ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’, ‘Özgür Dünya’, ‘Beni Sevenler Listesi’ gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı ‘Bir Nefes Daha’ filmindeki performansıyla bu yıl 28.’si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Son olarak Köseoğlu, ‘Mahkum’ adlı dizide sevenleriyle buluştu.
Hayal Köseoğlu hangi dizilerde oynadı?
Bonkis / Özge / 2021
Mucize Doktor/ Açelya / 2019-2021
İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018
Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017
Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016
Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011
Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010
Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999
Ruhsar / 1998
Hayal Köseoğlu'nun oynadığı filmler hangileri?
Beni Sevenler Listesi / Tutku / 2021
Bir Nefes Daha / Devin / 2020
Özgür Dünya / 2019
Yedinci Koğuştaki Mucize / 2019