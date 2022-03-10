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Biyografi Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu nereli kaç yaşında?
Biyografi

Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu nereli kaç yaşında?

Kokuşmuş magazin dünyasının pohpohladığı isilerden biri de Hayal Köseoğlu. Hayal Köseoğlu, Mucize Doktor ve Mahkum dizisinin Sasha’sı olarak izleyicinin karşısına çıktı. Hayal Köseoğlu’nun gündem olmasıya birlikte Hayal Köseoğlu’nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu nereli kaç yaşında? Hayal Köseoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 08:21:00 -
Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu nereli kaç yaşında?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır. ‘Sesinde Aşk Var’, ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’, ‘Özgür Dünya’, ‘Beni Sevenler Listesi’ gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı ‘Bir Nefes Daha’ filmindeki performansıyla bu yıl 28.’si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Son olarak Köseoğlu, ‘Mahkum’ adlı dizide sevenleriyle buluştu.

Hayal Köseoğlu hangi dizilerde oynadı?

Bonkis / Özge / 2021

Mucize Doktor/ Açelya / 2019-2021

İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017

Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016

Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011

Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010

Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999

Ruhsar / 1998

Hayal Köseoğlu'nun oynadığı filmler hangileri?

Beni Sevenler Listesi / Tutku / 2021

Bir Nefes Daha / Devin / 2020

Özgür Dünya / 2019

Yedinci Koğuştaki Mucize / 2019

 

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