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Hayal ettikleri oyuncaklara kavuştular

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de ilkokul öğrencileri hayal ettikleri oyuncaklara kavuşmanın sevincini yaşadı.

29 Mart 2019 Cuma 13:47
Hayal ettikleri oyuncaklara kavuştular

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de ilkokul öğrencileri hayal ettikleri oyuncaklara kavuşmanın sevincini yaşadı.


Yeşilyurt Devlet Hastanesi doktorlarından Mahmut Coşkun, aile doktoru olarak ayda bir defa gittiği Yeniköy’de öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi. Çocukların not kağıtlarına yazdıkları oyuncak ve giysi taleplerini sosyal medya hesabından paylaşan Coşkun’un çağrısı cevapsız kalmadı. Çocukların isteklerini yerine getirmek isteyen yardımseverlerin katkılar ile oyuncaklar, tablet ve giysiler temin edildi. Hediye paketlerine konulan oyuncaklar öğrencilere sınıflarında hediye edildi. Hayallerindeki oyuncaklara kavuşmanın sevincini yaşayan öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 13:47
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