Hayal eden ve üreten bir nesil için, ‘Bilim karavanı yollarda’

Avrupa Birliği, Almanya Büyükelçiliği işbirliği ve Van TSO AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde Bilim Karavan’ı Van’da beş farklı okulda 600 öğrenciye ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalışmaları eğitimi verildi.

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezlerinin bulunduğu 20 ilde toplam 5’er gün kalacak olan ‘AB Bilim Karavanı’, Van’da kapılarını öğrenciler için açtı. 25-29 Mart tarihleri arasında Van’da kalacak olan karavanın ilk durağı, Fevzi Şengül Ortaokulu oldu. Sırasıyla Eminpaşa İlköğretim Okulu, Lütfiye Binnaz Saçlı Ortaokulu, Tunca Uras Ortaokulu ve Gevaş Dereağzı Ortaokuluna giden Bilim Karavanın’da, Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir neslin hedeflendiği, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalışmalar eğitimi verildi.

AB Türkiye Delegasyonu Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi kapsamında 20 ilde TOBB, Ticaret ve Sanayi Odaları ve MEB işbirliği ile ‘Bilim Karavanı Yollarda’ projesini gerçekleştiriyor. Çocukların tüketen değil üreten bir nesil olması için özel olarak tasarlanmış eğitim karavanı ile dezavantajlı gruplara ulaşmak ve üretimi sevdirmek amaçlanıyor. Karavanda öğrenciler, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalışmalar gerçekleştirebilecek.

“Hedefimiz gençlerimizi bilim ve teknoloji ile tanıştırmak”

Van AB Bilgi Merkezi koordinesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, AB ve Türkiye’nin eğitim alanında birçok iş birliğinde bulunduklarını söyledi. Bu projenin AB Türkiye Delegasyonu ve Almanya Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa fonlandığını bildiren Biner, “Bugün burada bulunduğum ve Öğrencilerle birlikte AB Bilim Karavanını ziyaret ettiğim için büyük mutluluk duyuyorum. Amacımız, meraklarını cezbedip öğrencileri bilime ve inovasyona yakınlaştırmak ve onları hayal kurup, tasarlayıp, üretmeye teşvik etmek” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise Lütfiye Binnaz Saçlı Ortaokulu’nda öğrencilerle Bilim Karavan’nda robotik kodlama eğitimine katıldı.

AB Bilim Karavanı 25-29 Mart tarihlerinde, her gün bir okul olmak üzere 5 gün boyunca merkez ilçelerinde kısıtlı imkânlara sahip okulları ziyaret edecek. Ortaöğretim 7. sınıf öğrencilerinin katılacağı atölye çalışmalarına bir eğitim-öğretim günü boyunca toplam 120 öğrencinin katılımı hedeflendi.