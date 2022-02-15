Hay Akit kadar başına taş düşsün Davutoğlu!

"Umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam" demesine rağmen, dava arkadaşlarını satan AK Parti kaçkını Ahmet Davutoğlu, şimdi de Akit'i hedef aldı. İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'deki yazısına göre, yamanmaya çalıştığı Millet İttifakı'nın adını değiştirmeyi önerdiği iddialarına “Akılsız bir adam mıyım, bunları talep edecek?” karşılığını vererek, ortaya cevabı oldukça zor bir soru atan Davutoğlu, "Akit, Türkiye, Hürriyet yapsa anlarım da... Eşit milletvekilliği istemişim. Cumhuriyet yazıyor bunu" ifadelerini kullanarak da "dost bir gazete"den gelen eleştirinin kendisini çok "yaraladığını" gözler önüne serdi. İşte Davutoğlu'nun safıyla birlikte karakterini de değiştirdiğini kanıtlayan o yazının ilgili bölümü:

"(...) Ahlatlıbel'in perde arkasına ve İyi Parti'nin ağır topu olan bir siyasetçinin görüşlerine yer verdiğim dünkü yazım kulisleri çalkaladı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın adını değiştirmeyi önerdiğini ancak bu teklifin reddedildiğini iddia etmiştim.

İlk itiraz Gelecek Partisi'nden geldi.

Davutoğlu'nu aradım.

Israrlı sorularım üzerine Davutoğlu, ittifakın 'Türkiye İttifakı' diye isim değiştirmesi önerisinin geçen ağustos ayında Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öyle bir hava oluştu ki, sanki birtakım şartlar getiriyor, işi zorlaştırıyorum. Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım. Sanki talep etmişim de reddedilmiş gibi anlatılıyor. Talep diye bir şey yok. 'İleri aşamalarda konuşalım' denildi."

Davutoğlu, 'Türkiye İttifakı' ismini benimsediğini belirterek şöyle dedi:

"İki tarafta yüzde 30-35'lik yapı oluştu. Statükoyu değiştirmemiz lazım. Statükodan kopanlar dışlanmışlık ve yalnızlık hissine kapılmamalı. İsim avantaj sağlar."

Ahlatlıbel'de bir siyasi talebinin olmadığına dikkat çeken Davutoğlu, şunları konuştu:

"Beni üzen şu: Sol ve liberal çevreler sanki CHP tek başına kolay bir başarı kazanacak da eski AK Partili olan bizlerle paylaşmak gerekmiyormuş gibi altılı masayı sabote eden yorumlar oldu. Halbuki Kemal Bey büyük bir olgunluk gösterdi. Hatta bana haber gönderdi: 'Resimde nerede olmayı düşünürsünüz?' Dedim ki 'Nereyi isterseniz koyun. En kenarda kalayım, önemli değil.' Akit, Türkiye, Hürriyet yapsa anlarım da... Eşit milletvekilliği istemişim. Cumhuriyet yazıyor bunu. Ya akıl var, izan var. Şimdi konuşulacak konu mu? Akılsız bir adam mıyım, bunları talep edecek? Bunlar ortamı zehirliyor."

Şahin: Değil vekil talebi, ittifakı bile gündeme getirmedik

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin yeni partilerin grup kuracak kadar milletvekilliği istediği iddiasına yanıt verdi.

Şöyle dedi:

"Ne ikili görüşmelerde ne liderler buluşmasında, bırakın milletvekili talebini, ittifakı dahi gündeme getirmedik. Sürecin doğal akışında ittifakın konuşulacağını düşünüyoruz. Öncelikli gündem yapılmasını doğru bulmuyoruz." (...)"