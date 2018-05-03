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Hawking’in ölmeden önceki son teorisi ortaya çıktı

İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in hayatını kaybetmeden önce üzerinde çalıştığı son araştırması yayınlandı. Çalışma, yaşadığımız evrene benzer başka evrenler de olabileceği önermesinde bulunuyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:12
Hawking’in ölmeden önceki son teorisi ortaya çıktı

Araştırma paralel evrenlerin olduğuna dair kanıt bulunabilmesi için astronomların yoluna ışık tutuyor. ‘Kozmik enflasyon ve kozmik çoklu evren’ teorilerine yeni bir önerme getiriyor. Leuven Katolik Üniversitesi’nde görevli Belçikalı Fizikçi Thomas Hertog ile çalışan Hawking’in makalesi, İngiliz fizikçinin ölümünden 10 gün önce High-Energy Physics adlı bilim dergisine verildi ve Çarşamba günü yayımlandı.

Bilim insanlarının teorisi, Einstein’ın evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce oluştuğuna dair verileri araştırmayı geliştirdi. Guardian’ın haberine göre son zamanlarında Hawking’le yeni teori üstünde çalışmak için Cambridge’e giden Hertog, “Aramızda asla bunun, onun son makalesi olabileceğini konuşmamıştık. Ama bunun yolculuğumuzun sonu olabileceği hissediyordum, hiçbir zaman ona söylemedim” dedi.

STEPHEN'İN GURUR DUYDUĞU ÇALIŞMA

Yeni yayımlanan makaledeki teori, Hawking ile ABD’li fizikçi James Hartle’ın 1980li yıllarda yayımlanan makalesini, sicim kuramında kullanılan daha güçlü, modern matematik teknikleriyle güncellenmiş olarak sunuyor. Hawking’in Cambridge Üniversitesi’nden meslektaşı Malcolm Perry, “Stephen bu makalenin en gurur duyduğu çalışma alanı olduğunu söylerdi” diyor.

Hawking 14 Mart’ta hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:12
  1. High-Energy Physics
  2. Stephen Hawking
  3. teorisi

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