Hawaii'de sigara satın alma yaşının 100'e çıkarılması önerisi

ANKARA (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletinde sigara satışının 100 yaşın altındakilere yapılmamasını öngören bir yasa tasarısı teklifinde bulunuldu. BBC'de yer alan habere göre, Hawaii'de Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan, sigara satın alma yaşının kademeli olarak 100'e çıkarılmasını önerdi. Daha önce acil servis doktoru olarak çalışan Creagan, sigaranın en ölümcül alışkanlık olduğunu belirterek, sunduğu yasa tasarısıyla sigara satışının 2020-2024 yıllarında kademeli olarak 100 yaşına çıkarılmasını istedi. Tasarıya göre, yaş kısıtlaması puro, çiğneme tütününe ve elektronik sigaralara uygulanmayacak. Hawaii'de 21 yaş altındakilere sigara satışı yasak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.