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Havzalılar sabit araç muayene istasyonu istiyor

Samsun’un Havza ilçesinde araç sürücüleri, araç muayene istasyonunun yetersiz geldiğini, ilçeye sabit muayene istasyonu kurulmasını istediklerini söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:47
Havzalılar sabit araç muayene istasyonu istiyor

Samsun’un Havza ilçesinde araç sürücüleri, araç muayene istasyonunun yetersiz geldiğini, ilçeye sabit muayene istasyonu kurulmasını istediklerini söyledi.


Havza Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, araçların periyodik muayenelerini şehir merkezinde yaptırmaları için oda binalarının önüne konuşlanan Gezici Araç Muayene İstasyonunda araç muayenesine başlandığını söyledi. Pekpolat, “İnönü Mahallesi’nde çiftçinin işini kolaylaştıran gezici istasyon, binamızın önünde konuşlandı. Bugüne kadar 5-6 yer değiştirdi. Buranın da kalıcı olup olmadığı belli değil. Gezici araç istasyon çalışanlarının zor şartlarda çalıştıklarını biliyoruz. Araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla her yıl periyodik araç muayenesinin zorunlu olarak yapılması gerekiyor” dedi.


Traktörünü muayeneye getiren Kenan Yıldız ise, “Haftada iki gün Havza’ya gelen Gezici Araç Muayene İstasyonu yetersiz geliyor. Araçlarını muayene ettirmek isteyen vatandaşlar, Havza ile beraber çevredeki ilçe ve köylerden gelen vatandaşların araçları da eklenince talep artıyor. Artan talep ile beraber sorunlar çıkıyor. Aracını muayene etmek isteyen araç sahipleri sıra almak için günler öncesinden aracını araç muayene istasyonuna park edip aracının başında bekliyor. Bazen haftalarca sıra gelmeyince, araç sahipleri arasında sıra tartışmaları çıkıyordu. Şimdi randevu sistemi ile gelinse de bu kez de araç muayene istasyonu arıyoruz sürekli bir yerde kalamıyorlar. Tatsız olayların yaşanmaması, çiftçi, esnaf ve diğer şoförlerimizin mağdur edilmemesi için Havza’ya acilen kalıcı bir araç muayene istasyonu kurulmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:47
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