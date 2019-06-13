Havza’dan Cerablus ve ElBab’a yardım

Samsun’un Havza ilçesinden, Suriye’nin Cerablus ve ElBab şehirlerine oyuncak ve eşofman takımı yardımı gönderildi.

İŞKUR, Havza Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliği içerisinde sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.Proje hakkında bilgi veren Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş, “Gençlik Merkezimizde giyim ve amigurimi (örgü oyuncak) atölyesi proje kapsamında kuruldu. Burada üretilen 120 adet eşofman takımı ile 150 adet örgü oyuncaklarımız Cerablus ve Elbab’da ülkemiz himayesinde bulunan yetimhanelere gönderilerek dağıtımları sağlandı. Oradaki yetimhanelerdeki çocuklarımızı bir nebze de olsa sevindirebildiysek, onlara katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. Projede emeği geçen eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bektaş, faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Gençlerimizin boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile yaz etkinliklerimiz başlayacaktır. Gitar, keman, bağlama, ney, resim, okçuluk, bilgisayar, işaret dili, Osmanlı Türkçesi, ebru, zeka oyunları eğitimlerimize ilgi ve alaka büyük olup 1 Temmuz 2019 itibari le eğitimlerimize başlayacağız.”