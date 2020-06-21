Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Denizden koronavirüs geçer mi?
Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran koronavirüs, tatil yapacak olanları da vurdu. Bütün bir seneyi çalışarak geçirenler, tatil yapmak için beklerken koronavirüs engeline takıldı. Toplu ortamda kalanların en büyük korkusu, "Havuz veya denizden koronavirüs bulaşır mı?" sorusu oluyor. Peki ama gerçekten koronavirüs havuz veya denizden bulaşabilir mi? İşte merak edilen detaylar ve koronavirüsün sudan bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin açıklamalar...
Koronavirüsün denizden veya havuzdan, kısacası su yoluyla bulaşıp bulaşmadığına dair bir çalışma bulunmuyor. Sadece koronavirüsün, oda sıcaklığındaki bir suyun içinde on iki saate kadar yaşadığı, kanalizasyon aracılığı ile deniz, nehir ve göllere taşınabildiği biliniyor.
Bunun yanı sıra denizde çözülme olması ve yoğun tuz bulunmasının virüsü etkisiz kılabileceğine yönelik açıklamalar da konuşuldu. İngiltere'de ise Havuz Suyu Değerlendirme ve Danışma Grubu’nun (PWTAG), salgın sırasında yüzmenin genel olarak güvenli olduğunu belirtmesinin ardından, "Virüsün su ile bulaşmasında risk yokmuş şeklinde yorumlanabilir" dendi.
"Virüs havuz içinde klordan etkilenebilir ya da deniz suyunun tuzuyla pasif hale gelebilir" diyen uzmanlar da mevcut. Genel kanı sudan koronavirüs bulaşma ihtimalinin olmadığı yönünde olsa da yapılmış bir deney henüz bulunmuyor.