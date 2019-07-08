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Havuzda akıma kapılan çocukları kurtaran esnaf dehşeti anlattı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan iki çocuğu kurtaran esnaf Mustafa Kaya, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:27
Havuzda akıma kapılan çocukları kurtaran esnaf dehşeti anlattı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan iki çocuğu kurtaran esnaf Mustafa Kaya, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Kaya, "Çocuklar hareketsizdi; ne bir çırpınma var, ne başka bir şey, hareketsizlerdi. Önce küçük oğlan çocuğunu aldım elime, baktım birinin kucağına verecek biri yok. Yere bıraktım. Sonra kız çocuğunu aldım, onu da koydum. Oğlan çocuğu suyun üstündeydi, kız çocuğu suyun dibine inmişti" dedi.


Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı’ndaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapıldı. Bir mahalle sakininin ‘yardım edin’ çığlıklarına koşan mahalle esnafı Mustafa Kaya, hemen önünde bulunan parka koşarak gitti. Kendi canını düşünmeden hemen çocukları kurtarmak için havuza atlayan Kaya, çocukları havuzdan çıkardı.



“Çocuklar hareketsiz yatıyordu”


Olay anında yaşananları anlatan Mustafa Kaya, çocukların havuzda hareketsiz yattığını ifade ederek, "Bir adam ‘yardım edin’ diye bağırıyordu. Hemen koşarak atladım geldim. Çocuklar hareketsizdi; ne bir çırpınma var, ne başka bir şey, hareketsizlerdi. Atlamadan önce şalter sesi duydum. Elektrik var yok girdim, bereket yokmuş. Önce küçük oğlan çocuğunu aldım elime; baktım birinin kucağına verecek biri yok. Çoluk çocuk vardı hep çevremde. Yere bıraktım. Sonra kız çocuğunu aldım, onu da koydum. Sonra mahalleli geldi. Kızın durumu biraz daha ağırdı. Oğlan çocuğu suyun üstündeydi, kız çocuğu suyun dibine inmişti. O anda mümkünse ikisini aynı anda alırdım ama olmadı” dedi.



“Elim ayağım boşaldı, kaldıramadım”


O an can havliyle kendi canını düşünmediğini dile getiren Kaya, “Ortada bir can var. İnsan eli ayağı boşalıyor. 5 yaşındaki çocuk bir insan ağırlığına çıkar mı? O an benim mi elim ayağım boşaldı çocuk mu ağırlaştı. Kolundan, ayağından tuttum kalkmıyor resmen, çocuğu kaldıramıyorum. Böyle bir şey olabilir mi” ifadelerini kullandı.



Olaydan sonra panolara kilit vurulduğu iddiası


Çocukların parkta oynamalarının en doğal hakları olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirten Kaya, elektrik pano kapaklarının kilitli bile olmadığını, olaydan sonra kilit vurulduğunu iddia etti.


Bir başka mahalle esnafı Sevilay Şahin de, birçok çocuğun havuzda daha önce de oynadığını ancak böyle bir olay yaşanmadığını belirterek, “Havuz devamlı kullanılan bir havuzdu. Çocukların devamlı girdikleri bir havuzdu, ki biz bile su aktığı zaman ayaklarımızı sokup otururduk. Elektrikle alakalı zannedersem uzun zamandır bir bakım yapılmadı. Biz de görmedik son zamanlarda bir şey yapılmadı. Zannedersem bununla alakalı bir sıkıntı oldu ama çocuklara çok üzüldük” dedi.


Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Minik Yağmur Ceylan’ın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Emir Kaan Erdem’in ise müşahede altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:27
  1. doğa

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