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Havuza düşen domuzu itfaiye kurtardı

Muğla'daki kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

06 Aralık 2018 Perşembe 14:47
Havuza düşen domuzu itfaiye kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bir domuzun Gölköy Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan sulama havuzuna düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

İtfaiyenin kement yöntemiyle iple bacağından yakaladığı domuz, havuzdan çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kurtarma çalışması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:47
  1. Bodrum
  2. domuz
  3. Havuz
  4. İtfaiye
  5. Muğla

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