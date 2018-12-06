Havuza düşen domuzu itfaiye kurtardı
Muğla'daki kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi06 Aralık 2018 Perşembe 14:47
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bir domuzun Gölköy Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan sulama havuzuna düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.
İtfaiyenin kement yöntemiyle iple bacağından yakaladığı domuz, havuzdan çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Kurtarma çalışması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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