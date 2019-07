Havuz taşıyor

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu adeta dolup taşıyor. İl Müdürlüğünün açtığı Yaz Spor Okullarının kurslarının yanı sıra kulüplerin de çalışmalarını sürdürdüğü havuzda gün boyunca büyük doluluk yaşanıyor.

Yüzerken vücudun bütün kaslarının çalıştığına dikkat çeken Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztük, “Yüzme hem beden, hem de ruh sağlığı açısından çok faydalı bir spor branşıdır. Kas kuvvetini ve direncini artırması, kemik gelişimine ve kuvvete faydaları yönüyle her yaştan kişinin yapması gereken spor dalı olan yüzme kurslarımız artık her zaman dolu oluyor. Trabzon, bu spora her zamankinden daha çok ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Havuzun sabah 09.00’dan akşam 20.00’a kadar sürekli dolu olduğunu ifade eden Tesis Amiri Metin Çabuk ise “Haftanın bir günü genel bakım için kapalı olan havuzumuz, diğer zamanlarda günde binin üzerinde kişiyi ağırlıyor. 4 gün yaz spor okulları, 1 gün de engellilere özel kurslar yapılıyor. Kulüpler ve vatandaşların da katılımıyla havuzumuz her zaman büyük doluluk yaşanıyor” dedi.

İl Müdürlüğünün kurslarında Ali Levent Şahin, Yusuf Aşıroğlu, Gülnur Erkan Bayrak, Filiz Çoban, Eda Çağlar ve Selim Mazlum antrenörlük yapıyor.