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Havuz keyfiniz kâbusa dönüşmesin

Havuz sektöründe 34 yıllık tecrübeye sahip olan Biytaş Şirketler Grubu Başkanı Suat Gülçimen, yaklaşan yaz öncesinde yüzme havuzlarının sezon öncesi bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:43
Havuz keyfiniz kâbusa dönüşmesin

Havuz sektöründe 34 yıllık tecrübeye sahip olan Biytaş Şirketler Grubu Başkanı Suat Gülçimen, yaklaşan yaz öncesinde yüzme havuzlarının sezon öncesi bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.


Gülçimen, Europool markası ile yüzme havuzu imalatı ve periyodik bakım hizmetleri verdiklerini belirtti. Işıklı ve ışıksız gösteri ve süs havuzları, termal havuzlar, terapi havuzları imalat ve bakımı da yaptıklarını ifâde eden Suat Gülçimen, “Gerekli tedbirler alınmayan havuzlarda mikroplar kolaylıkla çoğalabiliyor. Bu nedenle uzman bir ekip tarafından yüzme havuzlarının sezon öncesi bakımları yapılmalı, sonrasında da periyodik bakımları ihmâl edilmemelidir” dedi.


Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunduğunu söyleyen Suat Gülçimen, bu sistemin sağlıklı çalışması için havuzların sezon öncesinde ve periyodik aralıklar ile fırça ve dip süpürgesi ile temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Bunun yanı sıra, havuzun filtreleri de temizlenmelidir. Filtrenin kumu, torbası veya kartuşunun düzenli olarak temizlenmesi ve belirli aralıkla değiştirilmesi gerekir. Uzman bir ekip tarafından havuzunuzun günlük, haftalık ve aylık bakımları yapılmalıdır” diye konuştu.


Kimyasal dengesi sağlandıktan ve havuz pisliklerden arındırıldıktan sonra sıranın denge tankı ve taşıma kanallarına geldiğine de dikkat çeken Suat Gülçimen, hijyen konusunda bu aşamanın çok önemli olduğunu kaydetti. Bu kanallarda ve giderde oluşan tortulaşmanın zaman içinde kireçlenme ve tıkanmalara sebep olduğunu anlatan Suat Gülçimen, “Su döngüsü sağlıklı yapılmazsa havuz kirlenir ve sağlığımızı tehdit eder” ifadelerini kullandı.


Havuz suyunun PH dengesinin koruması için kullanılan kimyasalların rast gele seçilmemesi gerektiğine vurgu yapan Suat Gülçimen, bu konuda mutlaka profesyonellerden destek alınması gerektiğini söyledi. Havuz firmalarındaki uzman personelin, önce havuz suyunun parametre ölçümü yaptıklarını ve alınan sonuçlara göre kimyasal kullandıklarını ifade eden Gülçimen, “Havuzlarda sezon öncesi bakımı çok önemlidir. Devamında da periyodik olarak havuz suyunun tahlilleri yapılmalıdır. Bu tahlillerin sonuçlarına göre havuz ilaçlaması yapılır. Ayrıca, özel ilâve kimyasallar kullanılması gerekebilir” dedi.


Havuz temizliği kadar, havuzu kullananların şahsi temizliklerine dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Suat Gülçimen, bu konuda da şu bilgileri verdi:


“sadece kendi sağlığınızı değil, başkalarının da sağlığını düşünüyorsanız, havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alın. Ateşli hastalık geçirirken havuza girmeyin. Havuz bölgesine ayakkabı veya dışarıda giyilen terlikle girmeyin ve havuza girmeden önce ayaklarınızı mutlaka dezenfekte edin. Havuzda su yutmamaya dikkat edin. Kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanın. Suya girerken bone takmayı unutmayın.”

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:43
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