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Havuz çevresinde düzenleme çalışması

Bartın Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Yukarı Çarşı Mevkii’nde ki Havuz çevresinde kaldırımlarda hasar gören noktalar onarılıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:52
Havuz çevresinde düzenleme çalışması

Bartın Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Yukarı Çarşı Mevkii’nde ki Havuz çevresinde kaldırımlarda hasar gören noktalar onarılıyor.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Ekiplerimiz zemini sil baştan düzenlenecek olan Havuz çevresinde ki kaldırımların sökümünü gerçekleştiriyor. Bu çalışmanın ardından kaldırımın düzenleme çalışmasına başlayacağız. Halkımızın tarafından yoğun kullanılan bu alanda ki çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Görevli personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:52
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