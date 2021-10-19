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Kadın - Aile Kremalı havuçlu tart nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kremalı havuçlu tart nasıl yapılır?

Çay saatlerinde ikram edebileceğiniz tarifler arıyorsanız, havuçlu tart tam size göre.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:29:00 - 2021-10-19 13:36:36
Kremalı havuçlu tart nasıl yapılır?

Çay saatlerinde ikram edebileceğiniz tarifler arıyorsanız, havuçlu tart tam size göre.

Malzemeler

  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 adet yumurta
  • 2 çay bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay bardağı çekilmiş ceviz

Kreması için malzemeler;

  • 3 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 çorba kaşığı nişasta
  • Yarım paket kremşanti
  • 1 paket vanilya

Yapılışı

Tart keki hazırlayacağınız kalıbı katı yağ ile yağlayın ve her yerine gelecek şekilde un serpin. Kek harcı için bütün malzemelerin oda ısısında olması gerekiyor. Karıştırma kabına ilk olarak toz şeker ile yumurtaları alın. Mikser ile beyazlaşana kadar çırpın. Beyazlaşan karışımın üzerine yağ, kabartma tozu ve unu ekleyip malzemeler karışana kadar çırpın. Daha sonra tarçın, ceviz ve havucu ekleyip yeniden karıştırın. Hazır olan kek harcını kalıba döküp yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Kreması için vanilya ve kremşanti hariç tüm malzemeleri tencereye alıp göz göz olana kadar pişirin. Pişen muhallebiyi ocak üzerinden alıp vanilyayı ekleyin ve karışana kadar çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine toz krem şantiyi ekleyip kıvam alana kadar çırpın. Kek pişince ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Sonrasında kekin çukur kısmına bu krem şantiyi döküp yayın. Üzerini istediğiniz malzemeler ile süsleyip 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun.

 

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