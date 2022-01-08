Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Yapımı için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Havuçlu tarçınlı kek tarifi nasıl yapılır?

Havuçlu tarçınlı kek için 3 yumurta ile toz şekeri mikserle çırpın. Çırpma işlemine şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla; 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı ilave edin. Havuçları soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz havuçları elinizle bastırarak fazla suyunu sıkın. Karışıma havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçını ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta unu, 1 paket kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın. Bunları da hamurunuza ekleyip mikserle çırpın. Kek kalıbınızın tabanını yağlayın. Kek karışımını kalıba aktarın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.