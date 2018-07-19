Havuç yağı ile detoks yapın!

HAVUÇ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Kas ağrılarını hafifletmek için masaj yağı ve banyo yağı olarak kullanılır.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Gaz giderici özelliği sayesinde bağırsakları rahatlatır. Aynı zamanda hazımsızlık ve şişkinlik için de yararlıdır.

Kadınların adet zamanlarında oluşan adet ağrılarını hafifletir.

İştah açmaya yardım eder.

Karaciğer ve safra kesesini korur. Özellikle hepatit ve kolit rahatsızlıklarına iyi gelir.

Doğum sonrasında anne sütünü arttırıcı özelliği vardır.

Hıçkırık için yarar sağlar.

Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Ülser gibi mide rahatsızlıklarına karşı iyi gelmesi de havuç yağının faydaları arasındadır.

Beyin fonksiyonları ve sinirleri uyararak daha zinde hissetmeyi sağlar.

Havuç yağı, kan, doku, karaciğer ve böbrekler için detoks yeteneğine sahiptir. Bu organlardaki ürik asit ve toksinlerin atılmasına yardım eder.

Artrit ve romatizma gibi kemik ağrılarına iyi gelir.

Strese karşı iyi gelerek rahatlama sağlar.

İçeriğindeki A vitamini sebebiyle diş ve diş etlerine de yarar sağlar.

Gut rahatsızlığına da iyi gelir.

Grip, nezle, bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, kabakulak ve kızamık gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Böbrekleri temizleyici özelliği vardır.

Düzensiz olan adet dönemlerini düzene sokmaya yardım eder.

Bağırsaklardaki solucanların düşürülmesine fayda sağlar.

İçeriğindeki beta karoten sayesinde gözlere yarar sağlar, gece körlüğüne de iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır.

HAVUÇ YAĞININ KANSERE KARŞI ETKİSİ!

Kanser çağımızın korkulu hastalıklarından biridir. Kansere karşı koruma sağlayan bitkiler, şifalı yağlar herkes tarafından araştırılarak kullanılmaya çalışılır. Kansere karşı koruma sağlaması da havuç yağı faydaları arasındadır. Özellikle mide, ağız, boğaz, prostat ve böbreklerde oluşacak kanser türlerine karşı koruma sağlar. Aynı zamanda anti kanser ve antioksidan özelliği vardır.

HAVUÇ YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Havuç yağı cilde nemlendiren, koruyan bir yağdır. Cildi besleyici özelliği vardır. Yaşlanmaktan, cildinde kırışıklık oluşmasından korkan kişiler de bu şifalı yağı kullanabilir. Genç görünmeye yardım etmesi, kırışıklıkları önlemesi de havuç yağının cilde faydaları arasındadır. Cilde fayda sağlaması için havuç yağı içeren losyonlar kullanılabilir. Havuç yağı, süt ve bal ile karıştırılarak da kullanılırsa cilde fayda sağlar. Aynı zamanda sedef hastalığı, dermatit, deri döküntüleri ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına da iyi gelir. Ciltte yaşlılık nedeniyle oluşan lekelere de fayda sağlar. Kuru ciltlere de iyi gelir. Havuç yağı içeren güneş losyonları ya da güneş kremleri kullanılırsa aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar ve cilde bronzluk verir.

HAVUÇ YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Kadınlar saçlarının çabuk uzamasını ister. Özellikle kestirdikten sonra sağlıklı uzayan saçlar birçok kadının hayalidir. Saç uzamasını sağlaması havuç yağının faydaları arasındadır. Saç uzamasını hızlandırır. Havuç yağının düzenli kullanımı saçları güçlendirir ve saçlara parlaklık verir. Aynı zamanda saçlara yumuşaklık sağlar. Saç köklerini güçlendirir, bunun sonucunda saç dökülmesini önler.

Saçlara karşı havuç yağı formülü şu şekilde uygulanabilir: Yarım fincan kadar havuç yağı azar azar alınarak saç derisine masaj yapılarak sürülür. 30 dakika kadar bu şekilde bekleyin. Daha sonra saçlarınızı suyla akıtarak şampuan ve saç nemlendiricisi uygulayarak yıkayabilirsiniz.

HAVUÇ YAĞININ ZARARLARI NELERDİR? KİMLER KULLANMAMALIDIR?

Hamile kadınlar, hamilelik sırasında havuç yağı kullanmamalıdır. Hamilelik sırasında kullanılırsa kanamaya neden olabilir. Sara yani epilepsi rahatsızlığı bulunan kişiler havuç yağı kullanmamalıdır.