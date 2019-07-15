Havran’da tüm şehitler için dua edildi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Balıkesir’in Havran ilçesinde şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Balıkesir’in Havran ilçesinde şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle ilk tören şehitlikte yapıldı. Şehitlikle tüm şehitler için dualar edildi. Şehitlik ziyaretlerine Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, Mehmet Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire amirleri katıldı.

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