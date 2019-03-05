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Havlamasından rahatsız olduğu köpeği başından vurdu

İstanbul Ataşehir’de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi cebinden çıkardığı silahla köpeği başından vurdu.

05 Mart 2019 Salı 14:13
Havlamasından rahatsız olduğu köpeği başından vurdu

İstanbul Ataşehir’de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi cebinden çıkardığı silahla köpeği başından vurdu. Ağır yaralanan köpek çevrede bulunan vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

 

Olay dün akşam saat 19:30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Mor Menekşe Sokak üzerinde yürüyen bir kişi köpeğin havlama sesinden rahatsız olduğu için cebinden çıkardığı silahla köpeğin başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Köpeği kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar, durumu çevreye en yakın hayvan kliniğine haber verdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Veteriner Hekim Eren Aydın Çilingir, can çekişen köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından saçma darbeleri alan köpek vatandaşların da yardımı ile kliniğe götürüldü. Burada tedavi edilen köpeğin tedavisi devam ediyor. Öte yandan polis ekipleri ise köpeğe ateş eden kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

 

“Çok fazla kan kaybetmiş”

 

Veteriner Hekim Çilingir, "Köpeğin vuruldu haberi geldi bize. Dengesizlik koordinasyon bozukluğu vardı. Kafasında açık bir yarası vardı. Şiddetli kanaması vardı. Kliniğe getirdik. Kanaması durduruldu. Başında herhangi bir kurşun görülmedi. Silahla yaralandığını söylediler. Hayati risk devam ediyor. Hüzünlü baktığı için adını Mazlum koyduk" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:13
  1. İstanbul
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