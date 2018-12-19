Havice'de 7 toplu mezar bulundu

KERKÜK (AA) - Irak'ın kuzeybatısındaki Kerkük'e bağlı Havice ilçesi ormanlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen kurbanların da aralarında olduğu tahmin edilen 7 toplu mezarın bulunduğu belirtildi.

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Havice ormanlarında 7 toplu mezar bulundu.'' dedi.



Ormanlık alanda bulunan toplu mezarlarda kadın, çocuk ve Irak güvenlik güçlerine ait kişilerin olduğunu düşündüklerini belirten Macid, ''Kurbanların DEAŞ döneminde infaz edildiğini tahmin ediyoruz.'' ifadesini kullandı.



Yedi ayrı toplu mezarda insan kafatası ve iskeletlere rastladıklarını aktaran Macid, bölgede güvenlik devriyesi görevinde bulunan ekipler tarafından söz konusu mezarlara rastladıklarını aktardı.

Macid, mezarlarda çok sayıda sivil ve askeri kıyafetler bulunduğunu söyledi.



Kerkük yerel hükümeti ile ilgili makamlara bilgi verdiklerini belirten Macid, şöyle devam etti:

''Toplu mezarların bulunduğu ormanlık alanı giriş ve çıkışlara kapattık. Kurbanların kimlik tespiti için ilgili makamlardan inceleme ve araştırma ekiplerinin gelmesi gerekiyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezarın bulunduğunu duyurmuştu.





