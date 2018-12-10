HAVELSAN uzmanları bilişim öğretmenlerine eğitim verecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile HAVELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine bilişim ve endüstriyel teknoloji alanında eğitim verilecek.

HAVELSAN Merkez Tesisleri'nde, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile HAVELSAN arasında, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, edindikleri güncel bilgileri gelecek nesillere aktarmaları amacıyla "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki bilişim ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında görevli atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, HAVELSAN'ın profesyonel bilişim uzmanları tarafından eğitim verilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, projenin imza töreninde yaptığı konuşmada mesleki eğitim sistemine, kendi faaliyet alanlarında yetkinlikleri çerçevesinde katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, ilgili alandaki öğretmenlerin güncel bilgilere hakim olmalarının önemine işaret etti.

MEB tarafından belirlenecek öğretmenlere verilecek eğitimlerin HAVELSAN bünyesindeki tesislerde düzenleneceğini dile getiren Atalay, teorik eğitimin yanında zaman zaman laboratuvarlarda pratik uygulamalar da yapılacağını kaydetti.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğretmenlere, "PARDUS", "ağ işletmenliği", "bilgisayar teknik servisi", "veri tabanı programcılığı", "web programcılığı", "mekatronik" ve "zihin haritaları" başlıklı eğitimler verileceğini kaydetti.

Protokol ile yerli ve milli sanayiye de önemli bir destek sağlanacağını aktaran Numanoğlu, savunma sanayinin bel kemiğini oluşturan nitelikli bilişim personelinin yetiştirilmesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında verilecek eğitimlerin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, protokolü imzaladı.