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Korona Virüs Havayolu şirketinden 800 çalışanına aşı yaptırımı!
Korona Virüs

Havayolu şirketinden 800 çalışanına aşı yaptırımı!

Dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken aşı olmayı reddedenlere yönelik uygulanan yaptırımlara bir yenisi eklendi. Kanadalı havayolu şirketi Air Canada, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 800 personelini ücretsiz izne gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:18:00 -
Havayolu şirketinden 800 çalışanına aşı yaptırımı!

Kanada merkezli havayolu şirketi Air Canada'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayı reddeden çalışanlara yaptırım uygulanıyor. Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Michael Russo, yaptığı açıklamada, çalışanların çoğunun Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak tam olarak aşılandığını söyledi.

Global News'in haberine göre Russo, "Çalışanlarımız üzerine düşeni yaptı, şu anda yüzde 96'nın üzerinde kişi tam aşılı. Aşı yaptırmayan ya da tıbbi ve diğer gerekçelerle muafiyet almamış çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı" ifadelerini kullandı.
Haberde, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sayısının 800 olduğu belirtildi.
Ekim ayının başlarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 30 Ekim'den itibaren hava, demiryolu ve nakliye şirketlerine çalışanlarına yönelik aşı politikaları oluşturmaları talimatını vermişti.
Kanada'da salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 720 bin 325 Kovid-19 vakası tespit edildi, 29 bin 56 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede en az 58 milyon 756 bin 154 doz Kovid-19 aşısı uygulandı ve bu da ülke nüfusunun yüzde 78'inin aşılandığı anlamına geliyor.

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