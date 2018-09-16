Havayolu devi Tahran seferlerini sonlandıracak
İngiliz havayolu şirketi British Airways yaptığı açıklamada, Londra'dan Tahran'a yapılan doğrudan uçuşların 22 Eylül'de sonlandırılacağını bildirdi.16 Eylül 2018 Pazar 15:15
İngiliz havayolları şirketi British Airways, 22 Eylül’de Londra-Tahran seferlerini sonlandıracağını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, başkent Londra'dan İran’ın başkenti Tahran’a yapılan doğrudan uçuşların 22 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.
'TİCARİ' SEBEPLER NEDENİYLE
Tahran’dan Londra’ya ise son uçuşun ise 23 Eylül’de yapılacağı belirtildi.
Şirket, 23 Ağustos’ta karşılıklı olarak Londra-Tahran seferlerinin “ticari” sebeplerle eylül ayında sonlandıracağını açıklamıştı.
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