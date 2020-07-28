Havayı, suyu, toprağı bozduk. Tabiattaki var olan dengeyi bozduk. Genleri ile oynadık gıdayı bozduk. Bozuk gıdayı yedirdik İnsanı bozduk.

Fazla para kazanma hırsı ile şeytana/nefsimize itaat ettik ticareti bozduk. Ticari ahlakı bozduk. Dürüstlüğü bozduk.

İnsanın fıtrat ayarını bozduk. Yardımlaşmayı, iyiliği, ahlakı, insanlığı, saygıyı, sevgiyi, vefayı bozduk, yok ettik.

Her şeyi menfaate endeksledik. Menfaat;

Akrabalığı, anne/babayı, evladı bozdu. Kardeş bozuldu. Arkadaş, dost bildiklerimiz bozuldu. Komşuluğu bozduk. Birbirine yabancı insanlar olduk. Eski gezmeler, oturmaları, muhabbetleri bozduk. Koptuk. Misafiri sıkıntı olarak gördük.

*Düzeni bozduk. Kişiliğimizi bozduk. Güçsüzün, mazlumun yanında değil, güçlünün, zalimin yanında olduk. İkbal ve menfaat endişesi ile zulme sükut ettik. Bırak adaletten yana olmayı, şahitlikten kaçtık.

Nemelazım, banane hastalığına yakalandık.

Yoksula kulağımızı, gözümüzü kapadık, yolda kalmışa başımızı çevirdik.

*Tekasür(çoğaltma) hastalığına yakalandık. En lüks ev, en cafcaflı eşya benim olsun. Kıyafetim markalı, arabam havalı olsun. Ve hatta saatin, telefonun, cigaranın en pahalısı Olsun. Makam-mevkide, kariyerde en yükseği olsun. Şöyle araba ile de bir poz verip selfi attın mı herkesin ağzı açık kalsın. Sen neymişin be ağbi desinler. Dedik.

*Birde “Desinler” hastalığına tutulduk. Kompleksli insanlarda ürer bu hastalık. Her şeylerini ona endekslerler.

Kibir hastalığına yakalandık. Burnu bir karış havada gezen tiplerden mütevazı insanlar görünmez oldu.

*Kadınlarımız erkek gibi, erkeklerimiz kadın gibi oldu. Küpeli erkekler, erkek gibi konuşup, giyinen kızlar türedi. Örfümüzü, geleneklerimizi bozduk. Nezaketi, zarafeti bozduk. Sanatı, inceliği, maneviyatı unuttuk. Taklitçilik hastalığına yakalandık, tüketmekten kurtulup, üretemedik, kalitemizi, öz benliğimizi kaybettik.

*Bir genç şöyle yazmış;

“Mecnun küpeli, Leyla şüpheli.”

Bu noktaya gelmiş gençler. Temiz sevgiler, dillere destan aşklar, samimiyet, sadakat tarihte kalmış. Evliliklerde ana kriter; “Yakışıklı/güzel olsun, parası bol olsun. Olmazsa bir ay sonra boşan. Al nafakayı bak keyfine” olmuş.

E böyle ana babadan nasıl bir evlat, böyle bir toplumdan nasıl bir nesil çıkacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

*Hasılı dostlar her geçen gün insanlık kan kaybediyor. Geçen gün bir belgeselde seyrettim. Japonya veya Çin olabilir. Yalnız yaşayan insanların yaşadığı tek odalı hapishane gibi bir blokta ölen kişiden komşuları 6 ay sonra haberi olmuş. Evi böcekler istila edince anlamışlar. Ve yalnız yaşayanları defin işini yapan özel bir firma dahi kurmuşlar. Ve bu kişinin bir de kardeşi varmış. Ona ulaşıp özel eşyalarını teslim ettiler.

Acı değil mi? *Bir dostum;

Beterin beteri var. Sözünü unutma derdi. Sanırım beterin son noktası bu olsa gerek.

*Ne diyelim;

Fıtratı bozarsak, her şey domino taşı gibi birbirini bozuyor. Genlerimizde var olan yüce ruhu, vicdanı, ahlakı, fazileti, insanlığı unutmayalım. Unutturmayalım.

*Son sözüm Rabbimizden;

“Bir toplum kendinde olanı değiştirmediği müddetçe Allah da onların durumunu düzeltmez.” (Rad 11) Hasılı, her şey bize bağlı!..