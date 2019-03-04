0553 313 94 23

Havaya ateş açan baba oğlunu vurdu

Şanlıurfa'da çeyiz alma merasimi sırasında tabancayla havaya ateş açan babanın kazayla vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti

04 Mart 2019 Pazartesi 16:10
Havaya ateş açan baba oğlunu vurdu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çeyiz alma merasimi sırasında tabancayla havaya ateş açan babanın kazayla vurduğu oğlu hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, su tesisatçısı İsa Bağış (39) ailesiyle merkez Eyyübiye ilçesindeki Şıh Mahsut Mahallesi'nde düzenlenen bir yakınının düğününe katıldı.

Bağış, çeyiz alma merasimi sırasında ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş etti. Tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışırken ateş alan tabancadan çıkan ve Bağış'ın elini yaralayan mermi sekerek, İsa Bağış'ın 17 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın göğsüne isabet etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüne neden olan baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:10
  1. baba
  2. çeyiz
  3. Gelin
  4. kazara
  5. tabanca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Memduh Büyükkılıç, "Basın müzesi hayırlı olsun"
    1. Başkan Memduh Büyükkılıç, "Basın..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. GÜNCELLEME - FETÖ'nün kripto..
    4. Esed güçlerini taşıyan araç böyle..
    5. Kanalizasyon çalışmasında göçük..
    6. Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    7. Rusya INF Anlaşması’nı askıya aldı
    8. Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu
    9. Demir hırsızlarını sivil jandarma..
    10. AK Partili Aday’dan örnek davranış
    11. Mersin'de kayıp genç ölü bulundu
    12. Çanakkale’de kaçak içki operasyonu
    13. Cimnastiğin altın kızı Onbaşı yılın..
    14. Coğrafi işaretli ürünler, MEB..
    15. Çanakkale’de cinayet
    16. Mısır'daki idamlara tepki
    17. Avcılar’da AK Parti, CHP ve DSP’li..
    18. SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
    19. Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin..
    20. Adapazarı Belediye meclisi toplandı
    21. "İki duran toptan goller yedik"
    22. Kırklareli’de karbonmonoksit..
    23. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi:..
    24. Nevşehir’de hakkında arama kararı olan..
    25. Ünlü nükleer bilimcisi Malatya’da..
    26. Yalçın Topçu’dan Siteler esnafına..
    27. Nevşehir’de FETÖ’dan 12 kişiye yasal..
    28. Abdulkadir Güneş: "Teknolojiyle..
    29. En çevreci il Manisa
    30. Kaymakam Çelik’ten satrançta derece..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk