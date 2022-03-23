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Gündem Havası en kirli ülkeler belli oldu
Gündem

Havası en kirli ülkeler belli oldu

2021 yılı küresel hava kalitesi raporuna göre en kötü hava kalitesinin Bangladeş’te olduğu açıklandı. 117 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye 46. sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 12:57:00 -
Havası en kirli ülkeler belli oldu

2021 yılı küresel hava kalitesi raporu oranları belli oldu. Böylelikle en kötü hava kalitesinin Bangladeş'te olduğu ortaya çıktı. İkinci sıraya Afrika ülkesi Çad, üçüncü sıraya ise Pakistan'ın yerleştiği kaydedildi. 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin yer aldığı raporda Türkiye 46. sırada yer aldı. Yapılan ölçümler neticesinde Türkiye'nin en iyi sonuç veren şehri Çankırı olurken, havada bulunan zararlı partikül oranı 9.3 g/metreküp olarak tespit edildi. İstanbul, Ankara, İzmir için bu seviye 17'lerdeyken Türkiye'nin hava kalitesinin en kötü olduğu şehri ise Iğdır olarak saptandı. Iğdır'da havadaki zararlı partikül oranı 66.2 g/metreküp oldu. En iyi hava kalitesine sahip ülkeler ise; Yeni Kaledonya, Virgin Adaları, Porto Riko, Yeşil Burun Adaları ve Saba olarak sıralandı.

 

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