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Havaş, Saudi Airshow’da yerini aldı

Yer hizmetleri sektörünün uluslararası alanda önde gelen markalarından olan Havaş, Suudi Arabistan’da bu yıl ilk kez düzenlenen ve sektörün yoğun ilgi gösterdiği Saudi International Airshow’da yer aldı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:40
Havaş, Saudi Airshow’da yerini aldı

Yer hizmetleri sektörünün uluslararası alanda önde gelen markalarından olan Havaş, Suudi Arabistan’da bu yıl ilk kez düzenlenen ve sektörün yoğun ilgi gösterdiği Saudi International Airshow’da yer aldı. Suudi Arabistan’da yer hizmetleri lisansına sahip ilk Türk şirketi olan Havaş, Medine Havalimanı’ndaki yer hizmetleri faaliyetlerini ziyaretçilerine aktardı.



Bu yıl kuruluşunun 86’ıncı yılını kutlayan ve bir Turquality markası olarak küresel pazardaki büyümesini sürdüren Havaş, Suudi Arabistan’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Saudi International Airshow’a katıldı. Medine Havalimanı’nda; Royal Jordanian Hava yolları, TunisAir, AirArabia, Pegasus, Sun Express, GulfAir, JazeeraAirways, Atlasglobal, Tailwind gibi çok sayıda hava yoluna yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere tam kapsamlı yer hizmetleri sunan Havaş, airshow kapsamında ziyaretçilerine yolcu ve operasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetlerini tanıttı.



“86 yıllık deneyimimiz ve nitelikli personelimizle tercih edilen bir marka konumundayız”

 

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Havaş olarak faaliyetimizin bulunduğu Suudi Arabistan’da sektörden paydaşları bir araya getiren ve yeni işbirlikleriyle sinerjinin artmasını sağlayacak bu organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduk. Bu yıl ilk kez kapılarını açan Saudi International Airshow’un düzenlenmesi hac ve umre turizminin de katkılarıyla yüksek potansiyele sahip Orta Doğu sivil havacılığının hızlı gelişiminin de bir göstergesidir. Medine Havalimanı’nda iştirakimiz Havaş Saudi Arabia ile 2014 yılından beri operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Yer hizmetleri gibi güvenlik ve hız unsurlarının öncelikli olduğu dünyanın en zor sektörlerinden birinde 86 yıllık deneyimimiz ve nitelikli personelimizle tercih edilen bir marka konumundayız. Medine’de portföyümüzde çok sayıda hava yolu şirketi yer alıyor ve işbirliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca operasyonlarımızın verimliliğini daha da artırmak üzere ek yatırımlarla faaliyetlerimizi destekliyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl bin metrekare alana kurduğumuz 700 metrekarelik ekipman bakım, park sahası ve 600 metrekarelik ofis alanının bulunduğu yeni istasyon binamızla, Medine istasyonumuzu büyüttük. Faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ederek tercih edilen iş ortağı olmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz’’ dedi.



Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük ve en köklü yer hizmetleri kuruluşlarından biri olan olan Havaş; iştirakleri ile birlikte Türkiye, Suudi Arabistan ve Letonya’daki toplam 29 havalimanında 200’den fazla hava yoluna ve yılda yaklaşık 465 bin uçuşa hizmet sağlıyor. 860 bin ton kargo ile 100 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 130 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunuyor. Airport Service Association (ASA) ile IATA Ground Handling Council (IGHC) üyesi olan Havaş’ın başlıca faaliyetleri arasında; yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, kargo, uçuş operasyon, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri yer alıyor. ISAGO sertifikasına sahip şirket ayrıca, Suudi Arabistan’ın yer hizmetleri lisanslı ilk Türk şirketi unvanını da taşıyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:40
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