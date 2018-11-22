THY- Noukşot
0553 313 94 23

Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği'nden Topçu'ya ziyaret

Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Beştepe’deki makamında ziyaret etti.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:24
Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği'nden Topçu'ya ziyaret

Dernekleri hakkında bilgi veren yönetim kurulu başkanı Şinasi Muratoğlu, “2012 yılında kurulmuş olan derneğimiz Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan koruma ve güvenlik personelinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve 1602 üyeye sahiptir. Derneğimizin amacı personelimizin yaşamış olduğu mevzuat kaynaklı sıkıntıları ilgili mercilere iletmek, bunlara çözüm yollarının bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca, ülkemizdeki havacılık güvenliğine katkıda bulunmak, bilinçli bir şekilde görev yapmak, ülkemizdeki havalimanlarında uygulanmakta olan güvenlik prosedürlerinin uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olarak belirli bir standartta yapılmasını sağlamaktır” dedi.

YALÇIN TOPÇU’YA TEŞEKKÜR

“Ülkemizde sivil havacılık güvenliğinin geleceği ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlamış olduğumuz rapor, ‘Ulusal Havacılık Güvenliği Paneli’ sonuç raporu, Koruma ve Güvenlik Memurlarının Fiili Hizmet Zammı hakkında Kanun Teklifi, Personel Planlaması (DHMİ Koruma ve Güvenlik Memurlarının geleceği) ile ilgili dosyalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edilmesi ricasıyla, Başdanışman Sayın Topçu’ya teslim ettik. Bizleri kabul ettiği ve sorunlarımızı dile getirmemize fırsat verdiği için şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ediyorum.”

“STK’LARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER İFA ETMEKTEDİRLER”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ”ülkemizin dünyaya açılan kapılarında güvenlik elemanı olarak görev yapan memurlarımızın bir hukuk içinde hak arayışı için STK olarak bir araya gelmesi önemlidir. STK’larımız milli birliğimizin tesisinde, yardımlaşmanın yaygınlaşmasında, ülkemizin problemlerinin dile getirilmesi ve çözümünde çok önemli görevler ifa etmektedirler. Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği’nin kurum ve çalışanlarına dair teklif, öneri ve isteklerle ilgili raporları,ilgili makamlara arz edilecek” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:24
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açıklama geldi! Deniz seferleri iptal edildi
    1. Açıklama geldi! Deniz seferleri iptal..
    2. Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması
    3. Hakkari üs bölgesindeki patlamanın..
    4. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca,..
    5. Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam..
    6. MSB: (Süngütepe'deki patlama) Mermi..
    7. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk..
    8. Evlilikte muhabbet çok önemli
    9. İsrail suikast ile tehdit etti!
    10. Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
    11. Haftanın MVP'si Shved
    12. Magnezyum eksikliği bakın neler yapıyor
    13. Fransa'dan Suudilere büyük yaptırım!
    14. Bursa'da trafik kazaları: 7 yaralı
    15. Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar
    16. Suruç'taki canlı bomba saldırısı..
    17. Yumrukların havada uçtuğu maçta 11..
    18. Ziynet eşyası bulamayınca altın..
    19. Avrupa Birliği'nde, 1 yıl içinde 1.3..
    20. 'Anlaşma İngiltere ile AB arasında'..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı