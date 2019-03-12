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Havalimanından 124 bin 475 yolcu hizmet aldı

Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanından Şubat ayında 124 bin 475 yolcu hizmet aldı.

12 Mart 2019 Salı 12:11
Havalimanından 124 bin 475 yolcu hizmet aldı

Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanından Şubat ayında 124 bin 475 yolcu hizmet aldı.


Samsun Valisi Osman Kaymak, Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı Şubat ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 121 bin 19, dış hat yolcu trafiği 3 bin 456, toplam yolcu trafiği ise 124 bin 475 oldu. 2019 yılı Şubat ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 945 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 31 olmak üzere, toplam uçak trafiği 976’ya ulaştı. 2019 yılı Şubat ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 12 ton olarak gerçekleşti. Samsun-Çarşamba Havalimanında 2019 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 264 bin 503’e, uçak trafiği 2 bin 64’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 159 tona ulaştı” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:11
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