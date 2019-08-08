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Havalimanındaki danışma robotlarına yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda, yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan, test aşamasındaki yerli üretim danışma robotlarına havalimanı çalışanları ve yolcular yoğun ilgi gösterdi- Fahriye Gürsoy:-"Robota ilk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı herhalde, söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve sen ona soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey."

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
Havalimanındaki danışma robotlarına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan danışma robotları, yolculardan ve çalışanlardan yoğun ilgi gördü.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne konulan test aşamasındaki yerli iki robot, İngilizce ve Türkçe olarak hizmet veriyor.

Türkiye'de ilk defa kullanılan, havalimanı çalışan ve yolcuların ilgisini çeken robotları deneyenler, memnun kaldıklarını ve bu cihazların yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

Eşi ile ailesini Norveç'e uğurlamaya gelen 72 yaşındaki Fahriye Gürsoy da danışma robotlarını denedi.

İlk olarak havalimanındaki mescidin yerini öğrenmek isteyen Gürsoy, çevredeki görevlilerin de yardımıyla soruların cevabını robottan aldı.

Kendisine verilen cevaplar için robota teşekkür eden Gürsoy, gülümseyerek, "Allah senden razı olsun. Sana da Allah namaz kılmayı nasip etsin. Ne diyeyim ki." ifadelerini kullandı.

- "Havalimanı için hayırlı olur"

Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlu, gelini ve torunlarını Norveç'e uğurladığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kırk yıla yakın süre Norveç'te işçi olarak çalıştığını, kaldığını, robotları ilk defa bu havalimanında gördüğünü ifade eden Gürsoy, "Robota ilk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı herhalde, söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve sen ona soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey." dedi.

Yolcularını ABD'nin Miami kentine uğurlamaya gelen Rukiye Şengül ise yurt dışına sıkça seyahat ettiği ancak havalimanlarında böyle bir robotla ilk defa karşılaştığını ve ilk kez bir robotla konuştuğunu ifade etti.

Şengül, robotun dijital ekranının güzel çalıştığını, test aşamasından sonra gerekli güncellemelerin yapılmasıyla daha da faydalı olacağını belirterek, "Çağımız dijital sistem dönemi. Buradan faydalanmamız tabii ki güzel olur. İnşallah sistem böyle başlar ve daha da gelişir. O zaman da insan gücünü azaltan, biraz daha hızlı ve yardımlı bir sistem oluşur diye düşünüyorum. Havalimanı için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

- Ağustos sonu aktif olacak

İstanbul Havalimanı’ndaki iki danışma robotu yolculara asistanlık yapacak. Avrupa'da sayılı havalimanlarında var olan robotlar, yolculara sanal asistanlık ve danışmanlık yaparak, yolcuların havalimanıyla ilgili sorularını yanıtlayacak.

Havalimanının belirli yerlerini yolculara tarif eden, bilet bilgilerini okuyup uçuş detaylarını ve kapısının haritasını canlı olarak gösteren robotlar, test amaçlı dış hatlar giden yolcu katında görücüye çıktı. Robotların ağustos ayının sonuna doğru aktif olarak yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Test aşamasından sonra toplam 4 danışma robotu İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek.



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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
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