0553 313 94 23

Havalimanında rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti

Ülkesine dönmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon'da rahatsızlanan kanser hastası 48 yaşındaki İtalyan yolcu Fabio Trombini, yaşamını yitirdi- Tekerlekli sandalyeden indirilerek, ceset torbasına konulan Trombini'nin cenazesi, apronda bekletilen araçla kargo terminalinde bulunan morga kaldırıldı

16 Mart 2019 Cumartesi 16:11
Havalimanında rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Ülkesine dönmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan kanser hastası İtalyan yolcu hayatını kaybetti.

Tedavi olmak için gittiği Filipinler'in başkenti Manila'dan sabah saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Fabio Trombini (48), öğleden sonra İtalya'nın Bologna kentine gidecek uçağının sefer saatini Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon'da beklemeye başladı.

Yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren şirkete ait bölümde duran İtalyan yolcu, öğle saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Durumu gören görevliler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Trombini'nin tekerlekli sandalye üzerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, İtalyan yolcunun cenazesinin bulunduğu bölümü panellerle kapattırdı.

Tekerlekli sandalyeden alınarak, ceset torbasına konulan Trombini'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından apronda bekletilen araçla kargo terminalinde bulunan morga götürüldü.

Vefat eden yolcunun tüm eşyaları, yer hizmetleri şirketi personeli tarafından tutanakla polislere teslim edildi.

İtalyan'ın İstanbul'daki başkonsoslosluğu görevlilerine haber verildiği, Trombini'nin cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bologna'ya gönderileceği bildirildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:11
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Fabio Trombini
  3. kanser
  4. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın lezzetleri ile ilgili değerlendirme
    1. Bakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    4. 300 gündür direnen köylüleri..
    5. Maçın ardından
    6. Milli haltercilerden tarihi başarı
    7. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    8. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    9. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    10. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    11. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    12. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    13. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    14. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    15. Büyükşehir Belediye..
    16. (ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu:..
    17. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    18. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    19. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    20. Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi
    21. MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi
    22. DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i..
    23. Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale..
    24. Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına..
    25. 16 suçtan 27 yıl hapisle aranan 2..
    26. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    27. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    28. Mehmet Altıparmak: Her maçımız final..
    29. Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4..
    30. Etiyopyalı mezunlar 12. Uluslararası..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler