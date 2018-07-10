0553 313 94 23

Havalimanında öğrendi: Sanırım Bakan oldum, herkes öyle diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Kabinedeki iki kadın bakandan birisi olan Ruhsar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, 'Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum.' dediği öğrenildi.

10 Temmuz 2018 Salı 09:30
Havalimanında öğrendi: Sanırım Bakan oldum, herkes öyle diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçti. Erdoğan akşam da kabinesini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakan olduğu haberini havalimanında aldığı öğrenildi.

"SANIRIM BAKAN OLDUM, HERKES ÖYLE DİYOR"

Konuyla ilgili bir tweet atan gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu:

"Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cumhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi"

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ekonomi Bakanı
  3. Ruhsar Pekcan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanlığa bağlı yeni ofisler kuruldu! İşte tam liste
    1. Başkanlığa bağlı yeni ofisler kuruldu!..
    2. Ziya Selçuk'un eğitim ve öğretmen..
    3. 'Erdoğan'a eşlik etmekten büyük onur..
    4. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve..
    5. Bulgur pilavı kilo aldırır mı?
    6. Altın güne düşüşle başladı! Altın ne..
    7. Fatih Terim'den o isme şok sözler!..
    8. Çin Arap ülkelerine 23 milyar dolar..
    9. Bakan Bekir Pakdemirli’den ilk..
    10. Galatasaray resmen açıkladı! Yıldız..
    11. Diriliş oyuncusuna büyük..
    12. Beşiktaş, Vida kararını verdi!
    13. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    14. Meteoroloji açıkladı! Bu saatlere dikkat
    15. Elektik akımına kapılan işçi öldü
    16. Ankara'da okul hırsızları enselendi
    17. James imzayı attı! Resmen...
    18. Tunceli'de gri listedeki terörist..
    19. Aydın'da gerginlik! Polis araçlarına..
    20. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti