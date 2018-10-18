Havalimanında nefes kesen operasyon! Son anda yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelip yeniden Avustralya'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.