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Havalimanında nefes kesen operasyon! Son anda yakalandılar

Gaziantep Havalimanı'nda terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:31
Havalimanında nefes kesen operasyon! Son anda yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelip yeniden Avustralya'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:31
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