Havalimanında nefes kesen operasyon! Son anda yakalandılar
Gaziantep Havalimanı'nda terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.18 Ekim 2018 Perşembe 17:31
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelip yeniden Avustralya'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti.
Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YORUM YAZ