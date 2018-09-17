Havalimanında 'kara yılan' paniği!
Filipinler’deki bulunan bir havalimanında görülen kara yılan, çevredeki yolcuların kaçışmasına neden oldu.17 Eylül 2018 Pazartesi 12:20
Filipinler Daniel Z. Romualdez Havalimanı’nda uçak bekleyen yolcular, beklenmedik bir misafirle karşılaştı.
Sürünürken görülen siyah yılan, bekleme salonundaki yolcuların kaçışmasına yol açtı.
Yakalanan keme yılanı, daha sonra havalimanı yakınlarda doğaya bırakıldı.
Bu yılan cinsinin insanlara zarar vermediği ve kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
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