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Havalimanına ek otobüs seferi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, havalimanına ulaşımı kolaylaştırmak için mevcut 600 ve 800 nolu hatlara ilave olarak 400 nolu hattı ekledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
Havalimanına ek otobüs seferi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, havalimanına ulaşımı kolaylaştırmak için mevcut 600 ve 800 nolu hatlara ilave olarak 400 nolu hattı ekledi. Hatların güzergahları da yeniden düzenlendi. Bu üç hattan sadece havalimanına giden yolcular faydalanabilecek, indi bindi yapılamayacak.


Yaz sezonuyla birlikte turizmde yoğunluk yaşayan Antalya’nın en hareketli noktası olan havalimanına ulaşım daha kolay ve kesintisiz hale getiriliyor. Bu amaçla havalimanına yeni bir hat daha eklenirken, mevcut hatlar da revize edildi.



Konyaaltı’ndan havalimanına yeni hat


7 Temmuz Pazar günü hizmete başlayacak 400 nolu hat, Konyaaltı’ndan Havalimanına erişim sağlayacak. Konyaaltı Sarısu’dan kalkacak hat, sırayla Atatürk Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Gazi Bulvarı, Çallı Kavşağı, Kepez Belediyesi Kavşağı, Hal Kavşağı, Altınova Caddesi ve Havaalanı güzergâhında hizmet verecek. 400 nolu hat, 60 dakikada bir sefer yapacak.



800 numaralı hat revize edildi


Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, havalimanına sefer yapan 800 ve 600 nolu mevcut hatları da revize etti. Daha önce Konyaaltı bölgesinden de geçen 800 nolu hat, artık 400 nolu hat hizmete gireceği için sadece Lara Bölgesine ve Doğu Garajı’na hizmet verecek. Hattın sefer periyodu da 120 dakikadan 45 dakikaya düşecek. Havalimanından çıkan 800 nolu hat, Kardeşkentler Caddesi, Barınaklar Bulvarı, Terracity AVM, İsmet Gökşen Caddesi, Metin Kasapoğlu Caddesi, Sampi Kavşağı’ndan Cebesoy Caddesi’ne geçiş yaparak Balıkçıoğlu Caddesi’nden Burhanettin Onat Caddesi’ne çıkacak ve tekrar aynı güzergâhtan geri dönecek.



600 numaralı hatta değişiklik yok


Havalimanına ulaşımı sağlayan mevcut hatlardan 600 nolu hat ise Otogar-Erasta AVM-Öğretmenevi-Tıp Fakültesi-Üniversite- Meltem-Devlet Hastanesi-100.Yıl-Markantalya-Mevlana-Meydan-Topçular-TEDAŞ-Antalya Havalimanı güzergah üzerinde hizmet vermeye devam edecek ve 30 dakikada bir sefer gerçekleştirecek.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, havalimanına ulaşım sağlayan hatların hayata geçirilmesi ve gerekli düzenlenmelerin yapılmasının ardından14 Temmuz’da ise yeni bir uygulamaya daha geçecek. 14 Temmuz Pazar günü itibariyle havalimanına erişim sağlayan hatlar, duraklardan sadece havalimanına gidecek yolcuları alacak ve aradaki duraklarda yolcu inişi yapılmayacak. Aynı şekilde havalimanından kalkan hatlar diğer duraklardan yolcu almayacak, sadece yolcu indirecek.Böylece havalimanına ulaşım daha hızlı sağlanacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
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