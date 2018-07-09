0553 313 94 23

Atatürk Havalimanı saldırısında istenen cezalar belli oldu

28 Haziran 2016'da DAEŞ tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda sanıklar için istenilen cezalar belli oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:50
Atatürk Havalimanı saldırısında istenen cezalar belli oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütüDAEŞ tarafından Dış Hatlar terminalinde bombalı saldırı gerçekleşmişti. Olaya ilişkin görülen davada savcının sanıklar hakkında talep ettiği cezalar belli oldu.

Savcı, 6 sanığın 46’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150’şer yıldan 3 bin 371’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 15 sanığın ''Örgüt üyeliği" suçundan 15’er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

45 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

28 Haziran 2016'da, DAEŞ'ın gerçekleştirdiği, saldırıda 45 kişi ölmüş 163 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:50
  1. İstanbul Atatürk Havalimanı
  2. bombalı saldırı
  3. DAEŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parası yetmedi hayatta kaldı!
    1. Parası yetmedi hayatta kaldı!
    2. Mitolojik Giresun Adası'na yoğun..
    3. Resmen açıkladı: Bir KHK daha çıkacak!
    4. Böyle anne olmaz olsun! Oğlunu köpek..
    5. Asya'dan Güney Amerika'ya... Tüm Dünya..
    6. Çocuklarda astım belirtileri nelerdir?
    7. Hayattayken beslediği köpeği, ölünce..
    8. Mağara için imar barışı başvurusu yaptı
    9. 5 kiloluk dev mantar ilgi odağı oldu!
    10. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    11. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    12. Denize girmesi yasaklanmıştı çünkü...
    13. Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü!
    14. Kalp hastaları nasıl beslenmelidir?
    15. Hayatını kaybeden ünlü tatlıcı son..
    16. Kırmızı meyveli soğuk çay tarifi
    17. Tarihi gelişme! İki ülke..
    18. 'Srebrenitsa kurbanları' gözyaşlarıyla..
    19. İbrahim Kalın kimdir? Yeni kabinede..
    20. Kahvaltı yapmanın yararları nelerdir?
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...