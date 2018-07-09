Atatürk Havalimanı saldırısında istenen cezalar belli oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütüDAEŞ tarafından Dış Hatlar terminalinde bombalı saldırı gerçekleşmişti. Olaya ilişkin görülen davada savcının sanıklar hakkında talep ettiği cezalar belli oldu.

Savcı, 6 sanığın 46’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150’şer yıldan 3 bin 371’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 15 sanığın ''Örgüt üyeliği" suçundan 15’er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

45 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

28 Haziran 2016'da, DAEŞ'ın gerçekleştirdiği, saldırıda 45 kişi ölmüş 163 kişi yaralanmıştı.