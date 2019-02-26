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Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı! 9 yaralı

İstanbul Havalimanı personelini taşıyan midibüs, Arnavutköy Tayakadın yol ayrımında buzlanma yüzünden kaza yaptı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

26 Şubat 2019 Salı 11:16
Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı! 9 yaralı

İstanbul Havalimanı’na personel taşıyan servis kaza yaptı. Buzlanan yolda yan yatan servistekilerden 1’i ağır olmak üzere 9 temizlik işçisi yaralandı. Kazayı gören başka bir sürücü ise kaçmak isterken, buzlanan yolda duramadı ve başka bir otomobile çarptı.

Kaza, Arnavutköy Tayakadın yol ayrımı İstanbul Havalimanı istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanına temizlik personelini taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kayganlaşan yolda yan yatan midibüsteki 1’i ağır olmak üzere 9 personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçi servisinin peşinden bir kaza daha

Kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarptığını gören 34 FE 1208 plakalı otomobil sürücüsü kaçmak isterken, buzlanan yolda duramayan 34 SY 0994 plakalı pikap sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tarafa savrulan araçların sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Jandarma Trafik ekipleri ise buzlu yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:16
  1. İstanbul
  2. Trafik kazası
  3. servis devrildi
  4. yaralılar var
  5. İstanbul Havalimanı

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