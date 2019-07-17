Havalimanı işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet FETÖ’nün 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı işgal girişimine ilişkin davada, 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı işgal girişimine ilişkin davada, 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi.



FETÖ’nün 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda görülen duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.



10 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Yusuf Kılıç, eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir, eski Kurmay albaylar Mustafa Kol ile Barbaros Akçe, Ömer Korkut, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat, eski Binbaşı İsa Öztürk, eski Başçavuş Aslan Özkan, eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı ve eski Piyade Üsteğmen Mehmet Duman ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, 43 sanığı ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanıkların suçun işlenmesinden sonraki davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezalarını müebbet hapis cezasına çevirdi.



85 sanığa 12 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, 17 yaşındaki Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine yönelik eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar’a da müebbet hapis cezası verirken, 85 sanık ‘Anayasayı ihlale teşebbüs etmeye yardım’ suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Heyet, diğer sanıkları ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘hava ulaşım araçlarını kaçırma’ suçlarından da hapis cezası verdi.

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