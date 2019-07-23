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Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Kemerburgaz yolunda havalimanı işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:33
Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Kemerburgaz yolunda havalimanı işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 12 işçi ise yaralandı.


Kaza, Kemerburgaz yolu İhsaniye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Yeni Havalimanı çalışanlarını taşıyan Yaşar Özdemir idaresindeki 34 LCL 033 plakalı servis midibüsü, Ekrem Yıldırım idaresindeki 16 BH 293 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken 16 BH 293 plakalı otobüsün boş olması daha büyük bir faciayı önledi.


Kaza yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:33
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