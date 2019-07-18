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Havalimanı çalışanına hakaret eden kadına dava

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret içerikli ifadeler kullanan kadınla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı- Sanık Funda Esenç hakkında "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
Havalimanı çalışanına hakaret eden kadına dava

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle Fatma Funda Esenç hakkında, 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Havalimanı'nda 25 Nisan'da Esenç'in yer hizmetleri şirketinde çalışan Tuğçe Selvi'ye hakaret ettiği görüntülerinin basına yansımasının ardından, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Esenç hakkında hazırlanan iddianamede, Tuğçe Selvi ile sanığın "çingenelerle temas etmiyorum" şeklindeki sözleri üzerine gururunun incindiğini ve aşağılanmış hissettiğini belirterek Kütahya Tavşanlı'dan şikayette bulunan Rüstem Demirci, müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, İzmir'den suç duyurusunda bulunan Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneği de şikayetçi olarak bulunuyor.

- Sanık 16 Ekim'de yargılanacak

Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesindeki "hakaret" suçunun mağduru belirli veya belirlenebilirken, 216'ncı maddedeki "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun mağdurunun belirsiz olduğu ifade edilen iddianamede, Yargıtay kararına göre, "Çingene" sözünün Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığının "Hindistan'dan çıktıkları söylenen dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk" olarak tarif edildiği anlatıldı.

İddianamede, sanığın "Çingenelerle temas etmiyorum." sözleriyle ilgili, "Bu kelimeler Çingene toplumunun onurunu kıracak niteliktedir. Böylece sanığın bu suçu işlediği anlaşılmıştır." denildi.

Sanık Esenç, iddianamede yer verilen ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, "Çingene" kelimesini de "saldırgan" anlamında kullandığını ileri sürdü.

İddianamede, Esenç'in "hakaret" ile "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık hakkındaki iddianame, gönderildiği Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın yargılanmasına 16 Ekim'de başlanacak.

- "Çalışanlara yönelik hakaret kabul edilemez"

Müşteki Tuğçe Selvi'nin avukatı Görkem Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin yaşanan tatsızlık üzerine manevi tahribata uğradığını belirterek, bunun da yargıda karşılık bulacağına inandıklarını söyledi.

Müvekkilinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiğini dile getiren Gökçe, "Müvekkilimize karşı işlenen 'alenen hakaret' suçundan dava açıldı. Ayrıca soruşturma aşamasında bir Roman vatandaşın yaptığı bir şikayet de dosyamızla birleşti. Bu nedenle de sanık hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan da dava açıldı." diye konuştu.

Avukat Gökçe, müvekkilimin durumunun toplumda büyük bir üzüntüye sebep olduğuna işaret ederek, sanığın o sırada kullandığı ifadelerin ardından şikayetçi olan Roman vatandaşın başvurusu üzerine, Romanların mağduriyetinin de gündeme geldiğini belirtti.

Yaşanan olayın yargıya taşınmasının önemine dikkati çeken Gökçe, "Uçuşlarda bir gecikme olduğunda şirket bununla ilgili tazminatı öder, başka bir kusur olduğunda sonuna kadar hukuki yollar açıktır ama çalışan bireylere yönelik hakaret kabul edilemez." dedi.

- Olayın geçmişi

İstanbul Havalimanı'ndan 25 Nisan saat 17.10'da Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine, bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında kadın yolculardan Fatma Funda Esenç, Çelebi Yer Hizmetleri personeli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti.

Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması ise tepkilere yol açmış, hakarete maruz kalan Selvi, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vererek, şikayetçi olmuştu.

Soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olan Funda Esenç de sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Atlasglobal Havayolları, Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan Esenç'e ücretini iade ederek, Atlasglobal'in diğer uçuşları için kendisine bilet satılmayacağını belirtmişti.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
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