Havalı tüfekle vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta, arkadaşının oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralanan 13 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, arkadaşının oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli köyünde Anıl A'nın (13), ilkokulun bulunduğu alanda dedesine ait havalı tüfekle yaralandığını öğrenen yakınları, çocuğu Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karın bölgesinden yaralanan ve buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Anıl A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu, çocuğun, arkadaşı M.T'nin oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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